Представитель украинской энергокомпании сообщил, что ДНР и ЛНР "очень сильно дисконтируют цену" на уголь. По его словам, на "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" остались 450 тысяч тонн готовой продукции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.