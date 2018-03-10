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    Дмитрий Шлемко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Дмитрий Шлемко. Архивное фото
    Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Шлемко
    10:43 04.06.2015
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    Соответствующее решение народные депутаты одобрили со второй попытки. Его поддержали 227 парламентариев. В парламенте ожидается ежегодное послание президента к Верховной Раде.
    Заседание Рады
    Рада рассмотрит вопрос прекращения полномочий нардепа Шлемко
    09:50 04.06.2015
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    Также нардепы заслушают ежегодное послание президента Петра Порошенко к Верховной Раде и рассмотрят проект постановления о Плане законодательного обеспечения реформ в Украине.
    Заседание Верховной Рады
    В Раде подтвердили трехкратное увеличение депутатской зарплаты
    19:03 14.04.2015
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    Член комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Дмитрий Шлемко уточнил, что зарплата народных депутатов возвращена до уровня 2013 года, то есть максимальный размер составляет 17 тысяч 425 гривен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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