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    Дмитрий Овсий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Адвокат Дмитрий Овсий
    Адвокат: украинцы больше не будут рисковать имуществом
    07:11 09.11.2017
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    Адвокат Дмитрий Овсий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в законопроект о банкротстве физлиц должны быть внесены защитные статьи, при которых банкротство не допускается.
    Доллары и гривны
    Вкладчики украинских банков больше всех рискуют - эксперт
    14:57 10.10.2017
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    Пункт о возможности накопления денежных средств избавит пользователей банков от разъяснений и доказательств их происхождения, заявил адвокат Дмитрий Овсий.
    Нацбанк Украины
    НБУ опубликовал "черный список" банков. Мнение эксперта
    15:56 31.07.2015
    1691Украина, экономика, катастрофа
    Нацбанк ужесточил понятие отсутствия деловой репутации владельцев и менеджмента банков. Эксперты считают, что данное нововведение может быть полезным только при условии конкретизации термина "деловая репутация".
    Компьютер. Архивное фото
    Эксперт: понятие "безупречной деловой репутации" для банков - абстрактно
    12:57 31.07.2015
    112Украина, экономика, катастрофа
    Партнер адвокатской фирмы "GORO legal" Дмитрий Овсий разъяснил суть вопроса и политику НБУ в части требований к порядочности банкиров. По его словам, ужесточение критериев позволяет конкретизировать понятие "приличной деловой репутации".
    Кабинет министров Украины
    Кабмин не в состоянии самостоятельно пересмотреть прожиточный минимум
    10:10 08.04.2015
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    От правительства требуют пересмотра прожиточного минимума. Соответствующий иск уже подан в суд. Но установить новый прожиточный минимум Кабмин может только по результатам соответствующей экспертизы, которую он проводить не обязан.
    Гривны
    Свободная экономическая зона на Донбассе. Мнение эксперта
    11:55 27.03.2015
    1057Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Премьер-министр Арсений Яценюк выступает против создания свободных экономических зон на Донбассе. О том, действительно ли они не будут иметь позитивного эффекта, рассказал Дмитрий Овсий.
    Молоток судьи
    Право на справедливый суд в Украине теперь защищено законом. Мнение юриста
    18:03 14.02.2015
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    Подробнее о начале изменений в судебной системе радиостанция Голос Столицы поговорила с партнером адвокатской фирмы Goro legal Дмитрием Овсием.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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