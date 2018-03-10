Нацбанк ужесточил понятие отсутствия деловой репутации владельцев и менеджмента банков. Эксперты считают, что данное нововведение может быть полезным только при условии конкретизации термина "деловая репутация".
Партнер адвокатской фирмы "GORO legal" Дмитрий Овсий разъяснил суть вопроса и политику НБУ в части требований к порядочности банкиров. По его словам, ужесточение критериев позволяет конкретизировать понятие "приличной деловой репутации".
От правительства требуют пересмотра прожиточного минимума. Соответствующий иск уже подан в суд. Но установить новый прожиточный минимум Кабмин может только по результатам соответствующей экспертизы, которую он проводить не обязан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.