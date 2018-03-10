О грядущем подорожании предупредил генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий. По его словам, тариф вырастет для многоквартирных домов с 10,24 до 13,43 гривны, а для частных - с 8,68 до 12 гривен.
Киевлянам прекратят подачу тепла в дома уже с 4 апреля. Целесообразность данного решения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.
Как сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор департамента ЖКХ КГГА Дмитрий Новицкий, на сегодняшний день подключены уже 52% домов в Киеве, а дома, которые находятся в управлении коммунальных предприятий, будут подключены до конца недели.
Согласно плану, утвержденному "Киевэнерго", отопление во всех жилых домах столицы должно появиться до субботы. В случае нарушений киевлянам необходимо обращаться на горячую линию "1551", заявил глава департамента ЖКХ КГГА Дмитрий Новицкий.
Кабмин обязал органы на местах самостоятельно принять решение относительно начала отопительного сезона. Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий рассказал о сроках включения отопления в столице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".