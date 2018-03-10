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    Дмитрий Новицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Холодная вода в Киеве подорожает на треть
    16:29 01.06.2016
    928Тарифные протесты.
    О грядущем подорожании предупредил генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий. По его словам, тариф вырастет для многоквартирных домов с 10,24 до 13,43 гривны, а для частных - с 8,68 до 12 гривен.
    Счетчики
    Украина потребляет в три раза больше энергии, чем страны ЕС – Новицкий
    09:46 08.04.2016
    152
    Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий отметил, что в Украине даже нет полноценной системы учета, чтобы посчитать, сколько мы энергии на самом деле потребляем.
    Отопление
    Отопительный сезон в Киеве закончен. Комментарий КГГА
    17:36 02.04.2016
    1037Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Киевлянам прекратят подачу тепла в дома уже с 4 апреля. Целесообразность данного решения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.
    Отопление
    В КГГА рассказали, куда следует обращаться в случае неподключения отопления
    16:49 13.10.2015
    257Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    Как сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор департамента ЖКХ КГГА Дмитрий Новицкий, на сегодняшний день подключены уже 52% домов в Киеве, а дома, которые находятся в управлении коммунальных предприятий, будут подключены до конца недели.
    Батарея в парадном
    Отопление в домах Киева. Когда? Комментарий КГГА
    14:07 13.10.2015
    3333Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    Согласно плану, утвержденному "Киевэнерго", отопление во всех жилых домах столицы должно появиться до субботы. В случае нарушений киевлянам необходимо обращаться на горячую линию "1551", заявил глава департамента ЖКХ КГГА Дмитрий Новицкий.
    Отопление
    В КГГА рассказали, когда тепло появится во всех домах
    13:02 12.10.2015
    218Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    По словам директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, в нормальном режиме запуск длится 10 дней, а в ускоренном - 7 дней.
    Система отопления. Архивное фото
    Отопительный сезон в Киеве. Когда?
    09:19 08.10.2015
    3692Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    Кабмин обязал органы на местах самостоятельно принять решение относительно начала отопительного сезона. Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий рассказал о сроках включения отопления в столице.
    Замена лифта в одном из жилых домов. Архивное фото
    В Киеве 10 тысяч лифтов требуют ремонта или замены - КГГА
    14:43 05.10.2015
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    В Деснянском районе Киева оборвался трос лифта в подъезде жилого дома. По словам директора департамента ЖКХ КГГА Дмитрия Новицкого, этот случай отображает состояние лифтового хозяйства Киева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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