Лицензия Дмитрия Митрофанова до сих пор была единственной у украинских боксеров. Весной состоятся лицензионный турнир для европейских стран, для всего мира, а также для боксеров, выступающих в проектах APB и WSB.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.