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Верховная Рада ввела уголовную ответственность для командиров батальонов за превышение полномочий: теперь срок до 3 лет грозит комбатам за превышение дисциплинарной власти по отношению к подчиненному, и от 3 до 7 — если подчиненных было несколько.