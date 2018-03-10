Адвокат Дмитрий Йовдий отметил, что за подкуп для граждан, которые получают подарки предусмотрен штраф, а для кандидатов, их доверенных лиц, членов соответствующих избирательных комиссий — это лишение свободы.
Верховная Рада ввела уголовную ответственность для командиров батальонов за превышение полномочий: теперь срок до 3 лет грозит комбатам за превышение дисциплинарной власти по отношению к подчиненному, и от 3 до 7 — если подчиненных было несколько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.