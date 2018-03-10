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    Дмитрий Гуцуляк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мины в зоне АТО
    В Минобороны рассказали о ситуации с разминированием в Донбассе
    12:06 01.08.2017
    77Донбасс: новое перемирие
    В Минобороны сообщили, что с начала АТО очищены от взрывоопасных предметов более 3,1 тысячи гектаров территории в Донецкой и Луганской областях, 1116 километров дорог и маршрутов движения.
    Авдеевка
    Минобороны: статус участника АТО получили 193,4 тыс силовиков
    13:38 10.02.2017
    209Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как уточнил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, статус участника боевых действий получили 193 434 участника антитеррористической операции.
    Как инструкторы НАТО обучают украинских военных. Архивное фото
    На военных учениях в Украине в 2017 году примут более 7 тыс иностранцев - МО
    11:34 20.01.2017
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    Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, в 2017 году около 1,5 тысячи украинских военнослужащих примут участие в разных учениях за пределами страны.
    Военные в Широкино
    Военное присутствие сохранится в демилитаризованной зоне - штаб АТО
    10:14 28.07.2015
    421Демилитаризация Донбасса
    Дмитрий Гуцуляк уточнил, что в Широкино будет оборудован постоянно действующий наблюдательный пункт миссии ОБСЕ и совместного центра контроля и координации прекращения огня.
    Ситуация в Широкино
    Штаб АТО: заявление ополченцев о выходе из Широкино еще проверяется
    09:57 03.07.2015
    376Обстрелы на Донбассе
    По информации штаба АТО, есть основания ожидать активизации действий на мариупольском направлении и активизации боестолкновений в районах Пески, Красногоровки, Марьинки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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