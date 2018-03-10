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    Дмитрий Головин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Бепорядки в Одессе
    В Одессе националисты буквально смели отряды полицейских – спецкор
    08:18 20.11.2017
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    Во время фактически штурма Летнего театра в Одессе правоохранители вели себя максимально сдержанно, пытаясь не поддаваться на провокации, сообщил спецкор Александр Тарасенко.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    В Нацполиции назвали основные версии пожара в детском лагере в Одессе
    23:44 21.09.2017
    206Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин отметил, что версия умышленного поджога рассматривается, но не как основная.
    Задержание в Одессе в годовщину трагедии 2 мая
    Годовщина трагедии 2 мая: полиция отчиталась о задержаниях в Одессе
    19:39 02.05.2017
    338Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан. По последним официальным данным, в отношении четырех задержанных составлены административные протоколы.
    На месте стрельбы в Одессе 25 января, 2017
    Устроивший стрельбу в Одессе мужчина застрелился при задержании
    08:58 26.01.2017
    314Взрыв в здании полиции в Ровно
    По данным СМИ, в полиции считают, что погибший был киллером, а на рынке имела место неудавшаяся попытка заказного убийства. Потерпевший пенсионер находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.
    Дмитрий Головин
    Полицию Одесской области возглавил генерал Головин
    02:19 10.11.2016
    405"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Генерал полиции Дмитрий Головин ранее возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. В органах внутренних дел он проходит службу с 1996 года.
    Флаг России
    Впервые в армию РФ призван переселенец из Донбасса - МО России
    09:10 15.05.2015
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    В пресс-службе Центрального военного округа РФ уточнили, что военный комиссариат Самарской области призвал на военную службу уроженца города Славянска Дмитрия Головина.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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