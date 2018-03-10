Полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан. По последним официальным данным, в отношении четырех задержанных составлены административные протоколы.
По данным СМИ, в полиции считают, что погибший был киллером, а на рынке имела место неудавшаяся попытка заказного убийства. Потерпевший пенсионер находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.