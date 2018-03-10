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    Дмитрий Фучеджи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Бывший замглавы милиции Одессы Дмитрий Фучеджи
    Суд арестовал пенсию Фучеджи
    19:08 27.01.2017
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    По информации генеральной прокуратуры Украины, за период с октября 2014 года по октябрь 2016 года дочь бывшего замглавы милиции города Дмитрия Фучеджи получила 158 тысяч гривен (более 5,8 тысяч долларов).
    Бывший глава Управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи
    Фучеджи после бегства из Украины получал пенсию полковника - СМИ
    08:21 24.01.2017
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    По данным СМИ, в 2014 году сотрудники Одесского областного управления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии подписями Фучеджи, после чего ему была оформлена пенсия.
    Бывший глава Управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи
    СБУ вызвала на допрос экс-замглавы одесской милиции по событиям 2 мая
    18:27 06.05.2016
    116Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Согласно тексту повестки, Дмитрий Фучеджи должен явиться на допрос в Одессу 13 мая в качестве подозреваемого в совершении "террористического акта", "для ознакомления с материалами специального досудебного расследования".
    Бывший глава Управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи
    ГПУ завершила следствие против экс-главы УМВД Одессы по событиям 2 мая
    17:22 25.12.2015
    2246Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Дмитрий Фучеджи подозревается в бездействии во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. По неподтвержденным данным, Фучеджи скрывается на территории Приднестровья.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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