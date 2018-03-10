По информации генеральной прокуратуры Украины, за период с октября 2014 года по октябрь 2016 года дочь бывшего замглавы милиции города Дмитрия Фучеджи получила 158 тысяч гривен (более 5,8 тысяч долларов).
Согласно тексту повестки, Дмитрий Фучеджи должен явиться на допрос в Одессу 13 мая в качестве подозреваемого в совершении "террористического акта", "для ознакомления с материалами специального досудебного расследования".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.