Согласно информации, в той части здания, которая уничтожена полностью, находились научные подразделения. Там находились несколько читальных залов, включая читальный зал с уникальной подборкой коллекции книг ООН.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.