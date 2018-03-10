Теплоснабжающие компании столкнулись с нехваткой средств, из-за чего отопительный сезон вновь оказался под угрозой срыва. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко в эфире "ГС" сообщил, что некоторым потребителям за долги уже отключают отопление.
Рост долгов населения за отопление и газ приводит к тому, что предприятия не могут инвестировать в обновление энергосистем, из-за чего с каждым годом ситуация ухудшается, зимой будут новые, более мощные прорывы труб, заявил эксперт Дмитрий Довженко.
Из-за задолженности потребителей у энергетических компаний вымываются оборотные средства, нет возможности инвестировать в возобновление системы, а поэтому качество услуг будет только ухудшаться, считает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко.
В "Нафтогазе Украины" считают, что необходимо уменьшить использование газа для отопления. Эксперт в сфере ЖКХ Института общественно-экономических исследований Дмитрий Довженко отмечает, что не везде это возможно технически осуществить.
Все коммунальные тарифы, которые устанавливают для жильцов, должны быть утверждены местными органами власти, заявил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко. При этом, отдельные компании-поставщики коммунальных услуг все равно поднимают цены.
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