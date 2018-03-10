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    Дмитрий Довженко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Потребителям отключают отопление раньше положенного - эксперт
    14:48 25.02.2016
    2751Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Теплоснабжающие компании столкнулись с нехваткой средств, из-за чего отопительный сезон вновь оказался под угрозой срыва. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко в эфире "ГС" сообщил, что некоторым потребителям за долги уже отключают отопление.
    Дым из труб ТЭЦ поднимается над жилым домом в Киеве
    Неплатежи населения за ЖКХ грозят полным коллапсом энергосистемы - эксперт
    13:31 16.02.2016
    2525Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Рост долгов населения за отопление и газ приводит к тому, что предприятия не могут инвестировать в обновление энергосистем, из-за чего с каждым годом ситуация ухудшается, зимой будут новые, более мощные прорывы труб, заявил эксперт Дмитрий Довженко.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Качество коммунальных услуг с каждым годом будет ухудшаться - эксперт
    12:13 15.02.2016
    412Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Из-за задолженности потребителей у энергетических компаний вымываются оборотные средства, нет возможности инвестировать в возобновление системы, а поэтому качество услуг будет только ухудшаться, считает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко.
    Отопление
    В Киеве технически нельзя снизить температуру в батареях - эксперт
    10:39 21.10.2015
    351Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    В "Нафтогазе Украины" считают, что необходимо уменьшить использование газа для отопления. Эксперт в сфере ЖКХ Института общественно-экономических исследований Дмитрий Довженко отмечает, что не везде это возможно технически осуществить.
    Митинг у Верховной Рады против повышения тарифов ЖКХ
    Как обжаловать незаконное повышение тарифов ЖКХ. Советы эксперта
    15:41 10.09.2015
    2027Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Все коммунальные тарифы, которые устанавливают для жильцов, должны быть утверждены местными органами власти, заявил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Довженко. При этом, отдельные компании-поставщики коммунальных услуг все равно поднимают цены.
    Ремонтные работы на главном самотечном канализационном коллекторе Киева
    В Киеве сокращают коммунальщиков, чтобы не повышать тарифы - эксперт
    09:47 10.09.2015
    215Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Эксперт в сфере ЖКХ Института общественных исследований Дмитрий Довженко объяснил, почему частные объединения поднимают тарифы на квартплату в Киеве, а коммунальные - нет.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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