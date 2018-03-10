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    Дмитрий Чалый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Как сообщил представитель военных Дмитрий Чалый, позиции, накоторые было отведено вооружение, находится на расстоянии не менее 25 километров от линии разграничения с противником.
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    13:28 25.02.2015
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    В мариупольском направлении продолжаются обстрелы населенных пунктов, в том числе Широкино. Ранения получили два военнослужащих.
    Украинские военные на Востоке. Архивное фото
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    По словам представителя пресс-группы сектора "М" Дмитрия Чалого, в населенном пункте на юге Донецкой области - Широкино - также обошлось без боев.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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