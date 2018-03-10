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    Дмитрий Белик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Корабли ВМС Украины в Крыму
    Корабли ВМС Украины в Севастополе находятся под охраной ЧФ России
    02:19 17.02.2018
    547
    Украинские корабли в Крыму не числятся российскими боевыми единицами, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его данным, "украинские корабли охраняет вахта, в море они не выходят".
    Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
    В России отреагировали на корабли НАТО в Черном море
    10:43 31.01.2018
    908
    По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря - это демонстрация силы и "игра бицепсов", которая рассчитана "на европейский и американский электорат".
    Российские паспорта
    Глава администрации Севастополя получил российский паспорт
    12:47 07.04.2014
    20Присоединение Крыма к РФ
    Глава администрации Севастополя Дмитрий Белик получил российский паспорт - документ чиновнику принесли в рабочий кабинет, где проходило совещание по вопросам регулировки социальных выплат.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Корабли ВМС Украины в Крыму
    Корабли ВМС Украины в Севастополе находятся под охраной ЧФ России
    02:19 17.02.2018
    547
    Украинские корабли в Крыму не числятся российскими боевыми единицами, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его данным, "украинские корабли охраняет вахта, в море они не выходят".
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