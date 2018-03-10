Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что "в подгруппе по политическим вопросам украинская сторона не готова зафиксировать на бумаге ни свою позицию, ни так называемую "формулу Штайнмайера".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.