Сотрудник национального архива Британского института кино обнаружил пленку "Колокольчики", созданную в 1928 году, когда просматривал онлайн-каталог. Мировая премьера мультфильма состоится 12 декабря 2015 года в Лондоне.
Студия "Дисней" приобрела права на экранизацию пьесы британского драматурга Мэтта Чармена (Matt Charman) под названием "Машина" (The Machine), рассказывающей о матче между Гарри Каспаровым и компьютером Deep Blue.
"Мы также планируем сделать седьмой, восьмой и девятый эпизоды ориентировочно за шестилетний период, начиная с 2015 года. Однако также будет несколько отдельных фильмов, выпущенных за это время", - сказал Айгер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.