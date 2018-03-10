Порошенко подчеркнул, что нужно "объединить усилия, чтобы ускорить введение безвизового режима для граждан Украины". Собеседники отметили важность обеспечения скорейшего вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос сообщил, что ЕК предложила снять визовые ограничения для грузин, законодательная инициатива будет передана Совету ЕС и Европарламенту.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.