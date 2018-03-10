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    Димитрис Аврамопулос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Что нужно сделать Украине, чтобы сохранить безвиз? Требования ЕС
    08:13 25.12.2017
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    В ЕС настроены на обеспечение безвизового режима для граждан стран Западных Балкан и стран "Восточного партнерства", но местами возникают трудности и политические недоразумения.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Порошенко и Аврамопулос поспособствуют безвизовому режиму Украины и ЕС
    23:14 12.05.2016
    331Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Порошенко подчеркнул, что нужно "объединить усилия, чтобы ускорить введение безвизового режима для граждан Украины". Собеседники отметили важность обеспечения скорейшего вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
    Флаг ЕС в Киеве
    Еврокомиссар сообщил, когда Украина добьется отмены виз в ЕС
    19:51 09.03.2016
    3765Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам Димитриса Аврамопулоса, положительный знак со стороны Киева состоит в том, что взятые на себя обязательства выполняются "очень положительным и успешным образом".
    Флаг Грузии
    Еврокомиссия предложила ЕС отменить визы для граждан Грузии
    19:24 09.03.2016
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    Еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос сообщил, что ЕК предложила снять визовые ограничения для грузин, законодательная инициатива будет передана Совету ЕС и Европарламенту.
    Спецоперация в Париже
    Исполнителей терактов в Париже не задержали из-за плохого обмена разведданными
    13:39 14.01.2016
    43Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как заявил заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, страны-члены ЕС "хотят получить информацию спецслужб, но не предоставлять ее".
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    Отмена виз ЕС для Украины не коснется лиц, едущих на заработки – еврокомиссар
    17:11 18.12.2015
    4384Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Отмена виз касается тех, кто отправляется в страны Евросоюза в краткосрочные поездки: для туризма, коротких стажировок, учебы, деловых поездок, участия в ярмарках и конференций.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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