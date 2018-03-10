В субботу Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, лидеры ЕС одобрили указания по Brexit, возле патруля ОБСЕ под Луганском прогремел взрыв, Россия хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности.
"Олимпийский, я в шоке. Я не ожидала. Я болела за каждую, потому что каждая здесь - достойная певица, отличная исполнительница. Но я так ждала эту тарелку. Я так счастлива, спасибо!", - призналась Лорак, принимая приз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".