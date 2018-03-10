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    Дима Билан (Виктор Белан)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    МУЗ-ТВ 2013 - Ани Лорак
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    "Олимпийский, я в шоке. Я не ожидала. Я болела за каждую, потому что каждая здесь - достойная певица, отличная исполнительница. Но я так ждала эту тарелку. Я так счастлива, спасибо!", - призналась Лорак, принимая приз.
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