АМК требует от Киесовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в киосках. Почему антимонопольный комитет взялся за это дело, что будет делать горсовет и каковы последствия, рассказали депутат Киевсовета Денис Москаль и адвокат Анатолий Башловка.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.