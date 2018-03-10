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    Денис Фудашкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривны
    Минфин: налог на роскошь заплатят 17,3 тыс автовладельцев
    07:49 05.01.2015
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    Общее число зарегистрированных в Украине автомобилей составляет более 1,3 млн. Налог коснется исключительно автомобилей с объемом двигателя более 3 литров и сроком эксплуатации до 5 лет.
    Продукция в супермаркете. Архивное фото
    Украина проконсультируется по закону об импортных пошлинах
    18:16 03.01.2015
    274
    Решение по введению или невведению закона в действие будет обнародовано после завершения консультаций, которые проводятся правительством с соответствующими организациями.
    График состояния рынка. Архивное фото
    ВВП Украины в 2015 году сократится на 4,5% - пессимистический сценарий
    17:11 21.11.2014
    298Кризис в экономике Украины
    Минфин, по словам замминистра финансов Фудашкина, намерен придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы в дальнейшем не было проблем с долгами и дефицитом бюджета.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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