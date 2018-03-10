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    Денис Дзензерский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Депутат Татьяна Донец показала свои фото во время беременности
    Красавица-депутат показала свои фото во время беременности
    16:29 20.12.2017
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    Татьяна Донец уходит в декрет на восьмом месяце беременности. Народный депутат ждет ребенка от своего коллеги - депутата Дениса Дзендзерского.
    Нардеп Дзензерский сообщил, от кого получил подарки на 35 млн грн. Видео
    Нардеп Дзензерский сообщил, от кого получил подарки на 35 млн грн 
    21:32 09.07.2016
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    Представитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Денис Дзензерский в 2015 году задекларировал подарки на сумму 35 млн гривен. Позже он сообщил, что получил эти "презенты" от отца.
    Верховная Рада
    Нардеп от "Народного фронта" Дзензерский получил подарков на 35 млн грн
    01:04 09.07.2016
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    В отчете за 2015 год в графу "подарки, призы, выигрыши" народный депутат записал сумму в 35 млн грн. Совокупный доход депутата в 2015 году составил 35 074 950 гривен, из которых 74 950 гривен - это зарплата.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    18:30 09.03.2018
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