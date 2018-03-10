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    Денис Бойцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Российский боксер Денис Бойцов
    Жена боксера Бойцова верит, что спортсмен выйдет из комы
    15:22 12.05.2015
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    Ольга Бойцова надеется, что ее супруг Денис Бойцов, находящийся в искусственной коме, сможет прийти в себя к рождению их ребенка.
    Российский боксер Денис Бойцов
    Покушение на боксера Бойцова может быть связано со спортивной деятельностью
    09:16 12.05.2015
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    На официальном сайте российского боксера связывают происшествие со спортивной деятельностью. Бойцов неоднократно получал угрозы свой адрес.
    Немецкая полиция, архивное фото
    Российский боксер Бойцов, находящийся в коме, скрывался от погони - СМИ
    23:14 11.05.2015
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    Денис Бойцов, проживающий в немецком Гамбурге, был найден в тоннеле метро в Берлине между станциями "Бисмаркштрассе" и "Вильмерсдорфер-штрассе". Боксер находился в состоянии алкогольного опьянения.
    Российский боксер Денис Бойцов
    Известный российский боксер введен в состояние искусственной комы - СМИ
    22:11 11.05.2015
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    Денис Бойцов получил травмы головы. Россиянин проживает в немецком Гамбурге, а неделю назад он был найден пьяным в Берлине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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