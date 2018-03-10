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    Денис Бигус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    У скандального прокурора Суса угнали Audi Q7
    15:39 17.08.2016
    279Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    По информации журналиста Дениса Бигуса, у прокурора Генпрокуратуры Дмитрия Суса в ночь на 17 августа угнали автомобиль Audi Q7. Журналист обнародовал копию заявления Суса в правоохранительные органы.
    Верховная Рада
    Эксперт рассказал, кому выгоден перенос внедрения электронных деклараций
    15:59 13.01.2016
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    Журналист Денис Бигус отметил, что электронное декларирование — это одна из основ антикоррупционных проверок. Электронная форма позволяет быстрее и четче анализировать информацию.
    Рада подготовилась к празднованию Нового года
    Бигус: отсрочка электронного декларирования имеет серьезные последствия
    15:18 13.01.2016
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    Вместе с госбюджетом на 2016 год парламентарии приняли поправку, согласно которой введение электронного декларирования доходов переносится на 2017 год. Как заявил журналист Денис Бигус, это ставит под угрозу либерализацию визового режима с ЕС.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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