Британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал власти Украины поставить перед судом хотя бы одного из касты неприкасаемых, а политический кризис усложняет поиск проукраинских аргументов для друзей Украины в Европе.
Британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон сообщил, что Великобритания будет продолжать поставлять в Украину оружие нелетального действия, так как его страна не хочет стоять в стороне и наблюдать за тем, как будут разбиты украинские войска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.