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    Дэвид Хэй

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Дэвид Хэй
    Хэй проиграл бой Белью
    12:17 05.03.2017
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    СМИ пишут, что во время боя Дэвид Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой. Позже он был доставлен в больницу.
    Дэвид Хэй
    Дэвид Хэй нокаутировал Арнольда Гергяя
    08:38 22.05.2016
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    Бой завершился во втором раунде. В первом Гергяй дважды побывал на настиле ринга, а во втором Хэй снова дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
    Виталий Кличко и Тайсон Фьюри после поединка в Дюссельдорфе
    Хэй: эра Кличко закончилась, реванш с Фьюри ничего не решит
    13:26 08.02.2016
    1424Владимир Кличко. Окончен бой
    По мнению бывшего чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO, матч-реванш может оказаться для Владимира Кличко еще хуже. В победе Тайсона Фьюри Хэй не сомневается.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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