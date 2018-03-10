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    Дэниел Коутс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Штурм палаточного городка под Радой
    Разведка США заявила о риске волнений и досрочных выборов в Украине
    18:56 06.03.2018
    1484Зачистка палаточного городка под Радой
    Директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил во вторник, что Украина по-прежнему рискует внутренними волнениями, которые "Россия может использовать".
    Дэниел Коутс
    Глава нацразведки США предсказывает выход РФ из рецессии
    18:34 23.05.2017
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    Глава национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что Российская Федерация выйдет из рецессии в 2017 году и рост российского ВВП составит 1,3% в нынешнем году и 1,7% в 2018.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    США: РФ стремится помешать Украине интегрироваться в западные институты
    19:17 11.05.2017
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    Директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил, что Россия продолжает использовать военное и дипломатическое давление на Киев, для выполнения политической части минских соглашений.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Разведка США заявила о риске волнений и досрочных выборов в Украине
    18:56 06.03.2018
    1484
    Директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил во вторник, что Украина по-прежнему рискует внутренними волнениями, которые "Россия может использовать".
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