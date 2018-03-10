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    Дарья Ледовских

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Дарья Ледовских
    Ледовских отказалась от мандата из-за беременности
    21:04 04.12.2014
    714Рада: последнее заседание перед выборами
    ЦИК принял заявление об отказе от мандата Дарьи Ледовских и вместо нее признала избранным народным депутатом Александра Дроздика.
    Дарья Ледовских
    Самые скандальные красавицы Рады: Ледовских Vs. Кошелева 
    14:55 03.12.2014
    21937Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Дарья Ледовских стала самым младшим народным депутатом Верховной Рады, забрав это "звание" у депутата от "Радикальной партии", 24-летней Елены Кошелевой.
    Дарья Ледовских
    Самым младшим депутатом Рады стала 23-летняя Ледовских
    14:05 03.12.2014
    1808Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Дарья Ледовских - одна из тех кандидатов, которые заменили ушедших в Кабмин народных депутатов по спискам соответствующих партий.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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