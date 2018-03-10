наверх
10.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дарья Калынюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Конверт с долларами. Архивное фото
    Эксперт о зарплатах борцов с коррупцией: взятку не возьмут, если ноги в тепле
    16:08 23.12.2015
    131
    Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк подчеркнула, что если человек получает 50 тысяч грн, то это очень хорошая зарплата для Киева.
    Назар Холодницкий
    Эксперт: Антикоррупционную прокуратуру пытаются лишить гарантий независимости
    16:00 23.12.2015
    81
    По мнению Дарьи Калынюк, глава Антикоррупционной прокуратуры говорит о том, если не будет зарплат для антикоррупционных прокуроров, то он не сможет гарантировать, что прокурор, получающий 7 тысяч, пойдет против министра.
    Гривна
    В бюджете нет отдельного финансирования Антикоррупционной прокуратуры - эксперт
    15:51 23.12.2015
    60
    Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк отметила, что существует попытка правительства сделать Антикорупционную прокуратуру зависимой от политической воли Кабмина или генпрокурора.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Красная карточка от ЕС. В срыве безвизового режима виноват Порошенко - эксперт
    09:09 10.11.2015
    2067
    Президент не намерен расставаться с контролем над правоохранительными органами, препятствуя независимому избранию антикоррупционного прокурора, заявила эксперт Дарья Калынюк. По ее словам, в связи с этим ЕС уже выставил властям Украины красную карточку.
    Заседание Верховной Рады
    Эксперт рассказал о нюансах Нацагентства по коррупционным активам
    14:39 06.11.2015
    29
    Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк отметила, что законопроект о создании агентства по коррупционным активам крайне важен и без его принятия безвизового режима не будет.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС дали лишний повод отказать Украине в безвизовом режиме – эксперт
    13:39 06.11.2015
    1477
    Парламенту не удалось с первой попытки дать старт созданию агентства по коррупционным активам. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк подчеркнула важность законопроекта и сообщила, что без его принятия безвизового режима не будет.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Эксперт: у депутатов появился дополнительный аргумент выразить недоверие Шокину
    10:26 09.09.2015
    155
    Четверка кандидатов конкурсной комиссии по избранию антикоррупционного прокурора, назначенная генпрокурором Виктором Шокиным, ему выгодна, считает исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Калынюк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации