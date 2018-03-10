По мнению Дарьи Калынюк, глава Антикоррупционной прокуратуры говорит о том, если не будет зарплат для антикоррупционных прокуроров, то он не сможет гарантировать, что прокурор, получающий 7 тысяч, пойдет против министра.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк отметила, что существует попытка правительства сделать Антикорупционную прокуратуру зависимой от политической воли Кабмина или генпрокурора.
Президент не намерен расставаться с контролем над правоохранительными органами, препятствуя независимому избранию антикоррупционного прокурора, заявила эксперт Дарья Калынюк. По ее словам, в связи с этим ЕС уже выставил властям Украины красную карточку.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк отметила, что законопроект о создании агентства по коррупционным активам крайне важен и без его принятия безвизового режима не будет.
Парламенту не удалось с первой попытки дать старт созданию агентства по коррупционным активам. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калынюк подчеркнула важность законопроекта и сообщила, что без его принятия безвизового режима не будет.
Четверка кандидатов конкурсной комиссии по избранию антикоррупционного прокурора, назначенная генпрокурором Виктором Шокиным, ему выгодна, считает исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Калынюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".