ЭКСМО ранее обратилось в суд с требованием о защите своих авторских прав и постоянной блокировке торрент-трекера. Суд удовлетворил требования издательства и навсегда заблокировал торрент-трекер rutracker.org.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.