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    Даниил Гетманцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Статуя богини правосудия Фемиды
    За ложную декларацию чиновника нельзя привлечь к ответственности – юрист
    18:15 18.04.2016
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    Почетный президент юридической компании Jurimex Данил Гетманцев отметил, что к ответственности за недостоверные данные в декларациях чиновников можно будет наказывать, когда вступят в силу электронные декларации.
    Игорный бизнес. Архивное фото
    Юрист рассказал, как легализовать игорный рынок
    15:41 02.12.2015
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    Доктор юридических наук, президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев убежден, что легализация игрального бизнеса не поможет залатать дырки в бюджете.
    Игорный бизнес. Архивное фото
    Эксперт: залатать дырки в бюджете за счет азартных игр невозможно
    13:17 02.12.2015
    96
    Президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев считает, что законопроект Минфина о легализации игрального бизнеса в Украине делается под определенного игрока.
    Лотерея. Архивное фото
    Государство легализует азартные игры, чтобы монополизировать их - эксперт
    12:56 02.12.2015
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    Минфин предлагает законопроект, который предусматривает легализацию игрального бизнеса. При этом рынок освободится под определенного игрока, который получит единую лицензию на проведение лотерей, заявил Даниил Гетманцев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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