Почетный президент юридической компании Jurimex Данил Гетманцев отметил, что к ответственности за недостоверные данные в декларациях чиновников можно будет наказывать, когда вступят в силу электронные декларации.
Минфин предлагает законопроект, который предусматривает легализацию игрального бизнеса. При этом рынок освободится под определенного игрока, который получит единую лицензию на проведение лотерей, заявил Даниил Гетманцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.