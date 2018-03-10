В пятницу DMX - 46-летний уроженец Йонкерса (штат Нью-Йорк) Эрл Симмонс предстал в зале суда в районе Манхеттен, где ему были предъявлены обвинения в сокрытии налогов на сумму в 1,7 миллиона долларов на протяжении нескольких лет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.