Во вторник китаец Цао Юань по сумме шести попыток набрал 547,60 балла. "Серебро" завоевал британец Джек Лафер (523,85 балла). "Бронза" у немца Патрика Хаусдинга (498,90). Украинец Илья Кваша (475,10 балла) занял шестое место.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.