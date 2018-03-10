Южная Корея может за 18 месяцев создать собственное ядерное оружие для защиты от КНДР, если будет принято соответствующее решение. Такое мнение выразил ведущий специалист по проблемам Корейского полуострова из Сеула Чон Сон Чан.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.