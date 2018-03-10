Директор банка в Украине, в Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан отметил, что деньги выделялись на поддержку реформ, стабилизацию экономики, поддержку и стабилизацию банковской системы, и фискальную консолидацию.
Кредит от ВБ пойдет на развитие финансового сектора. СМоглашение подписали в Киев министр финансов Украины Наталия Яресько и директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан.
ВБ ведет себя по отношению к Украине весьма оптимистично, но они не очень довольны реформами в банковской, налоговой и пенсионной сфере, считает директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.
Директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Чимяо Фан считает, что указанная сумма поможет решить структурные проблемы, которые способствовали появлению кризиса в экономике Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".