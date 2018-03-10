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    Чимяо Фан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Всемирный банк (ВБ)
    ВБ впервые увидел признаки стабилизации экономики Украины
    11:35 01.04.2016
    681Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан также заявил, что нынешний политический кризис в Украине создает угрозы восстановлению экономики и дальнейшим реформам в стране.
    Доллары
    Всемирный банк за последние 1,5 года выделил Украине $4,6 млрд
    12:20 02.03.2016
    131Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Директор банка в Украине, в Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан отметил, что деньги выделялись на поддержку реформ, стабилизацию экономики, поддержку и стабилизацию банковской системы, и фискальную консолидацию.
    Пожилая женщина покупает продукты в центре Киева.
    Пенсионный возраст в Украине должен повышаться - Всемирный банк
    11:57 02.03.2016
    3511
    Как уточнил директор банка в Украине, в Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан, сегодняшняя украинская система не выполняет функцию предоставления адекватной поддержки людям, которые выходят на пенсию.
    Всемирный банк (ВБ)
    ВБ: выделение Украине $500 млн под угрозой из-за промедления с налоговой реформой
    09:52 07.12.2015
    672Газ из России: "зимний пакет".
    Кредит предназначается "Нафтогазу Украины" для закачки топлива в подземные хранилища. Всемирный банк надеется на "консенсус по налоговой реформе в рамках подготовки бюджета на 2016 год".
    Всемирный банк
    ВБ разработает стратегию сотрудничества с Украиной на пять лет
    11:23 13.11.2015
    34
    Стратегия будет основываться на системной диагностике ситуации в Украине, которая в будущем поможет определить потенциальные направления для предоставления помощи банком, сообщил Чимяо Фан.
    Всемирный банк (ВБ)
    Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2%
    12:42 12.11.2015
    349Экономический кризис
    Директор Всемирного банка в Украине, в Белоруссии и Молдове Чимяо Фан сообщил, что Украина все еще не вышла из экономического кризиса, ВБ ожидает падения украинской экономики в этом году на 12%.
    Всемирный банк (ВБ)
    Украина и Всемирный банк подписали соглашение о выделении $500 млн
    16:45 16.09.2015
    152
    Кредит от ВБ пойдет на развитие финансового сектора. СМоглашение подписали в Киев министр финансов Украины Наталия Яресько и директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан.
    Всемирный банк
    Только Украина смогла ликвидировать треть банков за такое короткое время - ВБ
    21:10 12.09.2015
    1889Экономический кризис
    Как отметил директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан, ни одна другая страна не ликвидировала треть банков в течение столь короткого промежутка времени.
    Всемирный банк
    Эксперт: Всемирный банк не доволен реформами в банковской и пенсионной сфере
    17:21 10.09.2015
    147Экономический кризис
    ВБ ведет себя по отношению к Украине весьма оптимистично, но они не очень довольны реформами в банковской, налоговой и пенсионной сфере, считает директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.
    Доллары
    ВБ подтвердил выделение кредита Украине в $500 млн
    10:30 26.08.2015
    378Экономический кризис
    Директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Чимяо Фан считает, что указанная сумма поможет решить структурные проблемы, которые способствовали появлению кризиса в экономике Украины.
    Всемирный банк
    ВБ призвал Украину ускорить создание Агентства по предотвращению коррупции
    16:24 21.05.2015
    155
    Чимяо Фан сообщил, что в Украине произошел значительный прогресс в борьбе с коррупцией в течение последнего года, но борьба с коррупцией - это огромная задача.
    Всемирный банк
    Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины
    11:13 29.04.2015
    620Украина - шаг до дефолта
    По прогнозу директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии, экономика нашей страны упадет на 7,5 процента, ВВП сократится на 6,8 процента.
    Всемирный банк выделил около $215 млн на реформу здравоохранения Украины. Видео
    Всемирный банк выделил около $215 млн на реформу здравоохранения Украины 
    06:31 06.03.2015
    244МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Всемирный банк предоставил Украине кредит в 214,73 млн долларов США для реформирования системы здравоохранения, сообщил директор Всемирного банка по делам Молдавии, Белоруссии и Украины Чимяо Фан.
    Всемирный банк
    Всемирный банк предоставит Украине заем в $378 млн
    16:07 10.02.2015
    119
    Новый заем Всемирного банка Украине пойдет на реформирование и модернизацию электроэнергетики. Ожидается выделение 378,4 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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