Челси Клинтон опубликовала в микроблоге Twitter фотографию с протеста с подписью: "Нет запрету, нет стене". На фотографии виден также плакат со слоганом Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании Love trumps hate.
Челси Клинтон опубликовала в своем Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся онлайн-травле за необычное, по мнению ряда интернет-пользователей, поведение на инаугурации отца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".