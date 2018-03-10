В субботу мир отмечал 400-летие со дня смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, в связи с чем по всей Британии, а также в других странах, прошли культурно-исторические мероприятия, посвященные этой дате.
Россия запросила у властей Великобритании официальные разъяснения по поводу сообщений о высказываниях принца Чарльза о российском президенте, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
Племянница принца Чарльза, звезда британского телевидения Тара Палмер-Томпкинсон была задержана в аэропорту Цюриха из-за того, что в ее багаже обнаружили экстравагантные туфли Chanel, каблуки которых выполнены в форме пистолетов.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз признался в телеинтервью, что не хочет оставлять в наследство своему будущему внуку и его сверстникам разрушенные деятельностью человека мир и природу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.