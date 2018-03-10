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    Чарльз, принц Уэльский

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Чарльз, принц Уэльский, принял участие в шоу, посвященном 400-летней годовщине со дня смерти Уильяма Шекспира
    Принц Чарльз перевоплотился в Гамлета на сцене с Камбербэтчем 
    11:12 25.04.2016
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    В субботу мир отмечал 400-летие со дня смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, в связи с чем по всей Британии, а также в других странах, прошли культурно-исторические мероприятия, посвященные этой дате.
    Принц Уэльский Чарльз
    Принц Чарльз и принцесса Диана намеревались отменить свадьбу - СМИ
    14:20 03.02.2015
    542
    По информации издания Independent, и Диана, и Чарльз, оба, по разным причинам намеревались отменить свадебную церемонию.
    Принц Чарльз. Архивное фото
    Принц Чарльз высмеял журналиста за интервью 40-летней давности
    05:30 08.11.2014
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    В коротком видеоролике британский принц вспоминает провальное интервью, в ходе которого Мелдрам сильно нервничал, употреблял нецензурную лексику, потел и не уложился в лимит времени.
    Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз
    Принц Уэльский прибыл в Колумбию для поддержки мирного процесса в стране
    04:46 29.10.2014
    55
    Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз встретятся с представителями наиболее пострадавших от насилия социальных слоев общества.
    Принц Чарльз. Архивное фото
    Россия просит Лондон разъяснить высказывания принца Чарльза - МИД РФ
    14:11 22.05.2014
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    Россия запросила у властей Великобритании официальные разъяснения по поводу сообщений о высказываниях принца Чарльза о российском президенте, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
    Принц Чарльз. Архивное фото
    Принц Чарльз посетил офисы Би-би-си и нескольких других радиостанций
    21:58 11.02.2014
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    Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой во вторник посетили штаб-квартиру телерадиокорпорации Би-би-си и офисы нескольких известных коммерческих радиостанций.
    Племянница принца Чарльза была задержана из-за каблуков-пистолетов
    16:34 26.03.2013
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    Племянница принца Чарльза, звезда британского телевидения Тара Палмер-Томпкинсон была задержана в аэропорту Цюриха из-за того, что в ее багаже обнаружили экстравагантные туфли Chanel, каблуки которых выполнены в форме пистолетов.
    Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз
    Британский принц Чарльз изучает арабский язык
    17:10 14.03.2013
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    Один из помощников наследника британского престола сообщил, что принц берет частные уроки арабского языка уже полгода.
    Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз
    Принц Чарльз не хочет оставлять потомкам "разрушаемый мир" - ТВ
    14:48 07.01.2013
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    Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз признался в телеинтервью, что не хочет оставлять в наследство своему будущему внуку и его сверстникам разрушенные деятельностью человека мир и природу.
    Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз
    Раздел, развенчивающий мифы о принце Чарльзе, открыт на его сайте
    17:31 13.11.2012
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    Секция вопросов-ответов разбита на 26 разделов, из которых можно узнать, за счет чего живет принц, станет ли Камилла королевой, или что ест Чарльз на завтрак.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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