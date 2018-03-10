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    Брюно Ле Ру

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    Коррупция и борьба с ней: скандал и отставка главы МВД Франции
    07:10 22.03.2017
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    Стало известно, что две дочери главы МВД Франции, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции и заработали около 55 тысяч евро на двоих.
    Маттиас Фекль
    Новым главой МВД Франции назначен Маттиас Фекль
    20:29 21.03.2017
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    В коммюнике Елисейского дворца отмечается, по предложению премьер-министра президент Франсуа Олланд принял отставку Ле Ру и назначил Маттиаса Фекля на пост главы МВД.
    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    Глава МВД Франции ушел в отставку на фоне скандала с дочерьми
    19:42 21.03.2017
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    Две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции, Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.
    Бернар Казнев. Архивное фото
    Новым премьером Франции стал глава МВД Бернар Казнев
    12:08 06.12.2016
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    При этом член фракции Соцпартии в Национальном собрании Франции Брюно Ле Ру назначен главой МВД Франции, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Основная часть правительства осталась прежней.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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