наверх
10.03.201815:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Брижит Бардо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Бриджит Бардо
    Красота, неподвластная времени. Секс-символ эпохи Брижит Бардо 
    15:42 28.09.2017
    1944
    Женщина, ставшая секс-символом целой эпохи, 28 сентября празднует 82-й день рождения. В детстве она считала себя уродливой, а в школе была двоечницей.
    Пропавшая кошка Брижит Бардо нашлась в Сен-Тропе
    19:50 23.04.2013
    9
    За возвращение кошки в целости и сохранности актриса обещала вознаграждение в размере 600 евро.
    Бриджит Бардо просит Таиланд прекратить незаконные поставки собак
    17:19 17.04.2013
    8
    Знаменитая французская актриса и основательница фонда по защите животных Бриджит Бардо обратилась к премьер-министру Таиланда Йинглак Чинават с просьбой остановить незаконные поставки собак во Вьетнам.
    Исполняется 85 лет со дня рождения Роже Вадима
    11:14 26.01.2013
    10
    В 1956 году Роже Вадим снял свой первый фильм "И бог создал женщину", который стал классикой французского кинематографа и принес огромных успех Брижит Бордо, задействованной в картине в главной роли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги