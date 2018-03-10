наверх
10.03.201815:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Борис Тарасюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Верховная Рада
    Рада ответит на "антиукраинскую резолюцию" Польши
    16:39 11.07.2016
    2323Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Впервые польский парламент принимает "антиукраинскую резолюцию такого содержания, которая касается жертв Волынской трагедии и выходит за границы этой трагедии", считает Борис Тарасюк.
    Борис Тарасюк
    Об "особом статусе" Донбасса пока не может быть и речи - Тарасюк
    12:39 28.01.2016
    525Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам народного депутата Бориса Тарасюка, до тех пор, пока российская сторона не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, Украине не стоит идти на встречу в части предоставления "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей.
    Пеший марш за признание бойцов УПА участниками национального освободительного движения в Украине в Киеве. Архивное фото
    Рада намерена восстановить "историческую справедливость" в отношении УПА
    17:02 02.04.2015
    418
    Проект внесли депутаты Иван Крулько, Борис Тарасюк, Алена Кондратюк, Александр Абдуллин, Игорь Луценко. Все представляют партию экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина".
    Паспорт гражданина Украины
    Двойное гражданство должно быть закреплено законодательно – эксперт
    16:52 14.11.2014
    1686
    Процедура получения вида на жительство и гражданства в Украине довольно сложная. О ее особенностях рассказывает координатор проекта "Без границ" Максим Будкевич.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги