В 1995 году культовый советский и российский фантаст Борис Стругацкий опубликовал в газете "Невское время" заметку под названием "Фашизм — это очень просто. Эпидемиологическая памятка". Приводим ее текст целиком.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.