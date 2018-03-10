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    Борис Стругацкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Борис Стругацкий. Архивное фото
    Будете кричать не "Хайль", а "Слава". Борис Стругацкий о простоте фашизма
    13:12 10.05.2016
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    В 1995 году культовый советский и российский фантаст Борис Стругацкий опубликовал в газете "Невское время" заметку под названием "Фашизм — это очень просто. Эпидемиологическая памятка". Приводим ее текст целиком.
    Аркадий и Борис Стругацкие. Архивное фото
    Архив братьев Стругацких из Донецка вывезен в Россию
    23:13 16.05.2015
    781
    Как заявил заместитель председателя Союза писателей самопровозглашенной ДНР Владислав Русанов, до пересечения российской границы 15 мая во избежание провокаций соблюдался "режим молчания".
    Писатель Борис Стругацкий скончался в Санкт-Петербурге
    Петербуржцы простились с писателем Борисом Стругацким
    14:24 23.11.2012
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    Во время церемонии директор фонда Аркадия и Бориса Стругацких сообщил, что уже готовятся документы, которые позволят увековечить фамилию Стругацких, назвав в их честь одну из улиц города.
    Писатель-фантаст Борис Стругацкий
    В Петербурге началось прощание со Стругацким
    10:06 23.11.2012
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    После прощания тело писателя, как и его брата Аркадия Стругацкого, который умер в 1991 году, будет кремировано. Так завещали оба писателя. Прах Бориса Стругацкого развеют над Пулковскими высотами.
    Вдова Стругацкого попала в больницу
    10:05 20.11.2012
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    Аделаида Карпелюк - супруга писателя-фантаста Бориса Стругацкого, который скончался в понедельник от тяжелой болезни, попала в больницу.
    Писатель-фантаст Борис Стругацкий
    Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался на 80-м году жизни
    07:36 20.11.2012
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    Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался в понедельник на 80-м году жизни из-за тяжелой болезни. До последнего он запрещал говорить с ним о заболевании.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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