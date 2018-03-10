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    Борис Приходько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Уборка пшеницы. Архивное фото
    Эксперт: Украина - "страна номер три" в мире по экспорту зерновых
    11:30 22.08.2015
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    Как отметил эксперт, в Украине хорошие погодные условия и прекрасные плодородные земли. И в связи с этим Украина имеет излишек сельхозпродукции, который, соответственно, может продавать на мировом рынке.
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    Бориса Приходько, а также экс-председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка обвиняют в завладении средств фонда в размере двух миллиардов гривен.
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    Замглавы Нацбанка Приходько уволен по закону о люстрации
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    12:57 10.03.2018
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