В фантастическом сериале "Горец" о бессмертных бойцах в живых должен был остаться только один - Дункан Мак-Лауд, лихо рубивший саблей головы соперников. Внутриолигархические войны на Украине крайне напоминают сюжет саги о горце.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.