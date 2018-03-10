наверх
10.03.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Богдан Шаповал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Крым. Архивное фото
    Суд отменил постановление НБУ: крымчанам дали доступ к украинским банкам
    19:53 02.09.2015
    990Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Суд признал граждан с крымской регистрацией резидентами Украины. Как заявил юрист Богдан Шаповал, готовится также рассмотрение вопроса о признании резидентами не только физических, но и юридических лиц полуострова.
    Министерство юстиции Украины
    Эксперт: единый госреестр должен защищаться законом
    14:29 23.06.2015
    78
    Партнер юридической компании "Юримекс" Богдан Шаповал, комментируя создание Минюстом базы данных граждан страны, отметил, что эксперты опасаются недобросовестных чиновников.
    Министерство юстиции Украины
    Украинцы "под колпаком" у чиновников. Плюсы и минусы единого госреестра
    12:30 23.06.2015
    394
    Министерство юстиции Украины работает над созданием базы данных граждан страны. Эксперты уверены, что подобный реестр нужен, но опасаются недобросовестных чиновников.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги