По информации пресс-службы НОК Украины, "на чемпионате Европы в польском Торуне Богдан Никишин продемонстрировал бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве фехтовальщик завоевал "бронзу".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.