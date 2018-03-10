Оппозиционная консервативная партия "Право и справедливость" экс-премьера Польши Ярослава Качиньского победила на выборах в парламент страны, прошедших в минувшее воскресенье, получив более 50% мест в сейме.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.