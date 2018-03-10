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    Богдан Гаврилишин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    На месте обстрела в Макеевке
    Фотоитоги 28 октября: обстрелы Макеевки, Гройсман во Франции, прощание с Гаврилишиным 
    18:48 28.10.2016
    280Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Накануне город Макеевка Донецкой области подвергся масштабному обстрелу. Представитель городской администрации, которая подконтрольна ДНР, сообщил, что в результате обстрела погибли два человека.
    Прощание с Богданом Гаврилишиным
    Прощание с экономистом Богданом Гаврилишиным в Киеве 
    14:37 28.10.2016
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    Прощание с Богданом Гаврилишиным проходило до 14:00 (началось в 8:00) в Международном институте менеджмента (МИМ). С 16:00 до 22:00 с выдающимся деятелем будут прощаться в храме на Аскольдовой Могиле, который сам он посещал по воскресеньям.
    Богдан Гаврилишин
    В Киеве прощаются с выдающимся экономистом Богданом Гаврилишиным
    10:25 28.10.2016
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    Прощание с Богданом Гаврилишиным будет проходить до 14:00 в Международном институте менеджмента. С 16:00 до 22:00 с известным деятелем будут прощаться в храме на Аскольдовой Могиле, который сам он посещал по воскресеньям.
    Богдан Гаврилишин
    Хроника 24 октября: продление санкций против РФ, смерть Богдана Гаврилишина
    09:17 25.10.2016
    394Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Накануне пять стран продлили санкции против РФ, введенные из-за Украины, президент назначил экс-министра Богдана Данилишина членом совета НБУ, а в Раде зарегистрировали проект о запрете банков с российским капиталом.
    Богдан Гаврилишин
    Богдан Гаврилишин, стоявший у истоков форума в Давосе: кадры из жизни 
    16:08 24.10.2016
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    Экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Гаврилишин умер утром в понедельник. Смотрите в фоторепортаже кадры из жизни выдающегося украинца.
    Богдан Гаврилишин
    Богдан Гаврилишин. Справка
    15:48 24.10.2016
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    Богдан Гаврилишин в 1947 году после Германии уехал в Канаду, где получил степень магистра специальности "Инженер-механик" в Университете Торонто. Позднее получил Ph.D. по экономике в Женевском университете.
    Богдан Гаврилишин
    В Киеве умер выдающийся экономист Богдан Гаврилишин
    15:16 24.10.2016
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    Гаврилишин родился 19 октября 1926 года в Тернопольской области. Получил диплом магистра по специальности Инженер-механик в Университете Торонто, MBA в МИМ-Женева, доктора экономики и общественных наук в Женевском университете.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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