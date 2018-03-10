Прощание с Богданом Гаврилишиным проходило до 14:00 (началось в 8:00) в Международном институте менеджмента (МИМ). С 16:00 до 22:00 с выдающимся деятелем будут прощаться в храме на Аскольдовой Могиле, который сам он посещал по воскресеньям.
Прощание с Богданом Гаврилишиным будет проходить до 14:00 в Международном институте менеджмента. С 16:00 до 22:00 с известным деятелем будут прощаться в храме на Аскольдовой Могиле, который сам он посещал по воскресеньям.
Накануне пять стран продлили санкции против РФ, введенные из-за Украины, президент назначил экс-министра Богдана Данилишина членом совета НБУ, а в Раде зарегистрировали проект о запрете банков с российским капиталом.
Богдан Гаврилишин в 1947 году после Германии уехал в Канаду, где получил степень магистра специальности "Инженер-механик" в Университете Торонто. Позднее получил Ph.D. по экономике в Женевском университете.
Гаврилишин родился 19 октября 1926 года в Тернопольской области. Получил диплом магистра по специальности Инженер-механик в Университете Торонто, MBA в МИМ-Женева, доктора экономики и общественных наук в Женевском университете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".