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Прощание с Богданом Гаврилишиным проходило до 14:00 (началось в 8:00) в Международном институте менеджмента (МИМ). С 16:00 до 22:00 с выдающимся деятелем будут прощаться в храме на Аскольдовой Могиле, который сам он посещал по воскресеньям.