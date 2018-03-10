Без новых поступлений от МВФ экономика Украины может дальше функционировать как минимум в нынешнем режиме, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты, считает аналитик Евгений Невмержицкий.
Резкий рост курса доллара не вызвал паники на украинском валютном рынке. По мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, курсовой скачок имеет сезонный характер и до конца года серьезного ажиотажа на доллар ожидать не стоит.
Член совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что в первой декаде января на межбанке повысилась волатильность обменного курса гривны, что связанно с ограниченным предложением иностранной валюты.
По данным главы совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, также утвержден коэффициент вознаграждения членам Совета НБУ в размере 0,85 до максимального размера заработной платы члена правления НБУ.
Члены совета НБУ на своем первом заседании избрали председателем Богдана Данилишина, а его заместителем - Тимофея Милованова. В ходе выступления Данилишин призвал всех присутствующих "находить общую позицию".
Двум миллионерам Дмитрию Фирташу и Сергею Клюеву одновременно выдвигают подозрения министерство внутренних дел и Генпрокуратура Украины. При этом перспектива доведения этих дел до суда равна нулю. Но шума очень много.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".