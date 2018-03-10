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    Богдан Данилишин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Новый транш МВФ не покроет даже погашение долгов Украины - Невмержицкий
    12:08 31.01.2018
    1193Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Без новых поступлений от МВФ экономика Украины может дальше функционировать как минимум в нынешнем режиме, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты, считает аналитик Евгений Невмержицкий.
    Международный валютный фонд
    В НБУ назвали дату визита в Украину миссии МВФ
    10:56 27.01.2018
    162
    Глава совета Нацбанка страны Богдан Данилишин сообщил, что в Украине ожидают приезда миссии МВФ где-то в середине февраля.
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    В Нацбанке сообщили, когда ожидают приезда миссии МВФ
    23:56 26.01.2018
    164Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Председатель совета НБУ Богдан Данишилин ожидает, что миссия МВФ прибудет в Украину в середине февраля, а в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов.
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    Председатель совета НБУ о падении гривны: все традиционно
    13:15 25.01.2018
    563Курс гривны летит в пропасть
    Как отметил председатель совета НБУ, никакой угрозы национальной денежной единицы нет, ситуация находится под контролем НБУ: "Фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет".
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    Доллар подорожал, и на то есть причины - Данилишин
    09:26 04.12.2017
    1345
    Резкий рост курса доллара не вызвал паники на украинском валютном рынке. По мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, курсовой скачок имеет сезонный характер и до конца года серьезного ажиотажа на доллар ожидать не стоит.
    Национальный банк Украины
    В НБУ предложили вернуть госрегулирование цен
    13:41 14.11.2017
    261
    По мнению главы совета Национального банка, решение Кабмина об отмене госрегулирования цен на продукты питания было "преждевременным", поскольку спровоцировало ускорение темпов инфляции.
    Национальный банк Украины
    НБУ во вторник проведет заседание по ситуации на валютном рынке
    06:22 17.01.2017
    312
    Поданным главы совета НБУ Богдана Данилишина, "Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений".
    Нацбанк
    НБУ: гривна дешевеет из-за снижения поступлений иностранной валюты
    20:14 13.01.2017
    1876Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Член совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что в первой декаде января на межбанке повысилась волатильность обменного курса гривны, что связанно с ограниченным предложением иностранной валюты.
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    Глава совета НБУ объяснил, за что он получает 154 тыс грн в месяц
    16:51 11.01.2017
    482
    По данным главы совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, также утвержден коэффициент вознаграждения членам Совета НБУ в размере 0,85 до максимального размера заработной платы члена правления НБУ.
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    Экс-министр Данилишин возглавил совет НБУ
    15:12 25.10.2016
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    Члены совета НБУ на своем первом заседании избрали председателем Богдана Данилишина, а его заместителем - Тимофея Милованова. В ходе выступления Данилишин призвал всех присутствующих "находить общую позицию".
    Богдан Данилишин
    Порошенко назначил экс-министра Данилишина членом совета НБУ
    12:37 24.10.2016
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    Глава государства назначил новыми членами совета НБУ бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина и ректора Киевского института банковского дела, доктора экономических наук Василия Фурмана.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Расследование против Клюева и Фирташа по сюжету "Трехгрошовой оперы"
    13:52 11.06.2015
    636Дело Ефремова. Первый пошел?
    Двум миллионерам Дмитрию Фирташу и Сергею Клюеву одновременно выдвигают подозрения министерство внутренних дел и Генпрокуратура Украины. При этом перспектива доведения этих дел до суда равна нулю. Но шума очень много.
    Коробоки с материалами уголовного дела
    Уголовное дело против экс-министра Данилишина закрыто
    16:59 01.03.2013
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    Генеральная прокуратура прекратила производство в отношении Данилишина из-за отсутствия состава преступления, и в этой связи по ее представлению он был снят с розыска.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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