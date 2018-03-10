Бо Силай, бывший член политбюро ЦК Компартии Китая и бывший партсекретарь китайского мегаполиса Чунцин, которому в июле исполнилось 64 года, обвиняется в получении взяток и злоупотреблении служебным положением.
Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму более 3,5 миллионов долларов от своего друга, предпринимателя Сюй Мина (Xu Ming) и директора компании Dalian International Development Ltd Тана Сяолиня (Tang Xiaolin).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.