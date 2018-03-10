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    Бо Силай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Китайский политик Бо Силай не признал вины в присвоении госсредств
    18:05 24.08.2013
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    Бо Силай, бывший член политбюро ЦК Компартии Китая и бывший партсекретарь китайского мегаполиса Чунцин, которому в июле исполнилось 64 года, обвиняется в получении взяток и злоупотреблении служебным положением.
    Китайский политик Бо Силай отрицает одно из обвинений
    10:10 22.08.2013
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    Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму более 3,5 миллионов долларов от своего друга, предпринимателя Сюй Мина (Xu Ming) и директора компании Dalian International Development Ltd Тана Сяолиня (Tang Xiaolin).
    Открылся суд над китайским политиком Бо Силаем
    08:45 22.08.2013
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    В конце июля прокуратура города Цзинань предъявила бывшему партийному руководителю китайского мегаполиса Чунцин Бо Силаю официальные обвинения в коррупции и превышении должностных полномочий.
    Китайскому политику Бо Силаю предъявлены обвинения в коррупции
    09:41 25.07.2013
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    Некогда перспективному китайскому политику Бо Силаю в четверг прокуратура города Цзинань предъявила официальные обвинения в коррупции и превышении должностных полномочий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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