Главный раввин России Берл Лазар в понедельник сделал официальное заявление относительно ситуации на Украине, в котором призвал лидеров еврейской общины в этой стране заниматься миротворчеством и не допустить "разобщенности и воинственности".
Об отношении к евреям в современном российском обществе, о том, почему в Москве должно быть больше синагог, об иудейском олимпийском центре в Сочи рассказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".