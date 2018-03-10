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    Бартош Цихоцкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Марш националистов во Львове
    МИД Польши: в обмен на поставки газа Украине мы получаем марш националистов
    15:15 05.03.2018
    2373Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Бартош Цихоцкий обвинил украинский МИД в том, что "слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности". Особенно в польском МИД возмущены маршем националистов.
    Флаг Польши
    МИД Польши сделал очередные резкие заявления в отношении Украины
    23:56 11.11.2017
    1753Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам вице-министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого, с украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые в общих чертах называются историческим диалогом.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Марш националистов во Львове
    МИД Польши: в обмен на поставки газа Украине мы получаем марш националистов
    15:15 05.03.2018
    2373
    Бартош Цихоцкий обвинил украинский МИД в том, что "слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности". Особенно в польском МИД возмущены маршем националистов.
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