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    Балицкий Евгений

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Евгений Балицкий
    "Оппоблок" назвал дело против депутата Балицкого заказным
    18:55 16.11.2017
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    В "Оппоблоке" заявили, что действия Запорожской прокуратуры - это политическая месть за принципиальную позицию партии в вопросе отстаивания социальных конституционных прав граждан.
    Евгений Балицкий
    Нардеп, грозивший покинуть Украину со своим округом, сделал заявление
    08:32 16.11.2017
    3312
    По словам Евгения Балицкого, в его последнем заявлении "не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины".
    Владимир Парасюк и Евгений Балицкий. Видео
    Парасюк о депортации из-за неправильного понимания национализма 
    04:25 15.11.2017
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    Нардеп Владимир Парасюк, обращаясь к коллеге по парламенту от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому, отметил, что прежде чем говорить о национализме, надо знать конкретно, что означает это понятие.
    Народный депутат Евгений Балицкий
    Депутат пригрозил выехать в РФ вместе со своим округом 
    17:09 14.11.2017
    4168Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским пригрозил покинуть Украину "со своими территориями".
    Языковые распри. В Раде наказали русскоговорящего нардепа. Видео
    В Раде разгорелся скандал из-за отказа нардепа говорить на украинском 
    20:46 04.10.2017
    2978
    Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид потребовала отключить микрофон народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому после отказа говорить на украинском языке.
    Михаил Гаврилюк. Архивное фото
    Драчуны, задиры и прочие граждане. Стычки депутатов с журналистами
    17:27 19.05.2017
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    Выходцы с Майдана, ставшие политиками, все чаще оказываются в центре скандалов, шокируют общественность агрессией и дерзкими выходками. Хотя еще не так давно сами яро критиковали за это предыдущие власти.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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